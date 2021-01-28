Названы дата и место проведения матча за мировую шахматную корону
Москва, 28 января, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Матч за мировую шахматную корону пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря 2021 года. Об этом 28 января сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).
Матч состоится во время всемирной выставки «Экспо». Действующим чемпионом мира является норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен.
Соперником Карлсена будет победитель турнира претендентов, первый круг которого прошёл в Екатеринбурге в марте 2020 года. Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса. Возобновление запланировано на апрель 2021 года.
В турнирной таблице турнира претендентов лидируют Ян Непомнящий (Россия) и Максим Вашье-Лаграв (Франция), набравшие по 4,5 очка. Далее идут Александр Грищук (Россия), Аниш Гири (Нидерланды), Фабиано Каруана (США) и Ван Хао (Китай), у которых по 3,5 очка. Кирилл Алексеенко (Россия) и Дин Лижэнь (Китай) набрали по 2,5 очка.