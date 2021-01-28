Севастополь, 28 января, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Археологи обнаружили свыше 60 надгробных стел могил знатных скифов времен Римской империи в окрестностях Севастополя. Об этом 28 января сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

Максим Додонов ИА Красная Весна Музей-заповедник Херсонес Таврический

«Подобные каменные надгробия, вероятно, устанавливали над погребениями знатных людей. Судя по такому большому количеству стел, можно предположить, что некрополь Киль-Дере обладал особым статусом для ближней округи Херсонеса и всего юго-западного Крыма в римскую эпоху», — рассказал руководитель археологических работ Олег Шаров.

При этом на расстоянии всего в несколько км от Киль-Дере находятся другие известные могильники — Чернореченский, Инкерманский, «Совхоз № 10» и недавно открытый памятник Фронтовое 3, так как во времена Римской империи данная местность была густо заселена.

Как рассказал археологи, Киль-Дере 1 повезло меньше соседних могильников, так как «черным копателям» было известного про него давно и потому его систематически грабили. К моменту прихода экспедиции ИА РАН, ученым были обнаружены на его территории свыше 120 ям.

Также, как стало понятно из характера повреждений, разграбление некрополя началось на рубеже прошлого и нынешнего веков, продолжалось до недавнего времени и велось с использованием землеройной техники и современной аппаратуры. В результате только 14 из 232 захоронений, которые исследовали археологи, оказались нетронутыми.

Кроме того, отмечается, что в захоронениях были найдены традиционный набор заупокойных даров — керамическую краснолаковую посуду, изготовленную на гончарном круге, стеклянные сосуды и изделия из металла. Вместе с тем, археологи считают, что это только малая часть украденного «черными копателями», и все изготовленное из драгоценных металлов украдено.

Помимо этого, археологи нашли 63 надгробия разного типа: антропоморфные стелы, надгробные стелы с личинами и основания для стел. Данная находка стала наиболее значительной коллекцией надгробий с раскопок позднескифских могильников Крыма римского времени, так как в некрополях окрест таковых найдено только 15.

Как считают ученые, с помощью этих находок можно установить, когда возник этот могильник. Добавляется, что, вероятнее всего, это произошло на рубеже I—II веков, а забросили его в конце IV века, когда началась эпоха Великого переселения народов. Кроме этого, на некрополь повлияло пришедшее население, что отразилось в манере захоронений.

Отметим, могильник Киль-Дере 1 был открыт в 2018 году. Он расположен на склонах крутого высокого холма в Инкерманской долине.