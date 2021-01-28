Самара, 28 января, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Более двух тысяч человек остались без водоснабжения из-за утечки на трубопроводе в Самарской области. Об этом 28 января сообщает пресс-служба областного МЧС РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Сообщается, что утром 28 января в м.р. Красноярский спасатели получили сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения в н.п. Красный Яр.

В результате 716 частных домов, в которых проживают 2150 человек, в том числе 520 детей, остались без водоснабжения. Кроме этого, без водоснабжения остались школа и детский сад.

Отмечается, что 15 специалистов на 10 единицах техники оперативно восстановили водоснабжение потребителей.