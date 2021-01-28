Санкт-Петербург, 28 января, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Жители юга Петербурга не оставляют надежд побороть «краба» и «креветку» — две гигантских металлических конструкции сомнительного функционала и эстетических свойств на проспекте Славы.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильный поток на проспекте Славы

Речь идет о двух надземных переходах, которые появились еще в 2014 году и сразу вызвали недовольство жителей не только своим внешним видом и массивностью, но и неудобством. В предвыборный период 2019 года два перехода, с высоты птичьего полета напоминающие упомянутых животных из ржавого железа, повергли в шок даже баллотировавшегося в губернаторы депутата и режиссера Владимира Бортко.

Петербуржцы подчеркивают, что переходы не приспособлены для маломобильных граждан, да и всем остальным для их преодоления приходится тратить очень много времени и сил. Из-за этого люди перебегают дорогу в неположенном месте, что провоцирует ДТП.

Местные жители подчеркивают, что необходимо вернуть на эти места — перекрестки проспекта Славы с Будапештской и Белградской улицами — обычные наземные переходы, так как в надземных нет нужды.

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Петербуржцы жаловались на переходы и предыдущему губернатору Георгию Полтавченко, и нынешнему Александру Беглову, но «краб» с «креветкой» оказались на редкость живучими, хоть в Смольном без стеснения называли их «недоразумением». Власти посчитали, что просто на демонтаж конструкций потребуется 200 млн рублей — и это в ценах 2016 года.

В последний раз Александр Беглов после очередного потока жалоб поручал «переработать» проект, пока результат неизвестен.

Теперь жители Фрунзенского района подали заявку на замену переходов в рамках проекта «Твой бюджет».