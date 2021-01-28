Страсбург, Франция, 28 января, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Российская делегация покинет площадку ПАСЕ в случае ограничения полномочий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 января, об этом заявил глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»), выступая в ПАСЕ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Заместитель председателя Государственной думы РФ Пётр Толстой

«Ни на какие ультиматумы, санкции и ограничения полномочий наша делегация никогда не согласится. Если решение будет принято об ограничении полномочий любого из членов нашей делегации, мы будем вынуждены покинуть эту площадку для диалога, как это было в 2014 году», — заявил Толстой.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) призвал коллег к тому, что в зале должна звучать правда.

«РФ действительно хочет работать в наикрупнейшей самой широкоохватной европейской организации — Совете Европы и его Парламентской Ассамблеи, и мы работаем конструктивно по ряду досье», — сказал он.

Вместе с тем докладчик ПАСЕ Стефан Шеннах призвал подтвердить полномочия РФ.

В ПАСЕ проходит обсуждение проекта резолюции по оспоренным украинским представителем полномочиям российской делегации.