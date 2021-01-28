Песков заявил, что правоохранители на митингах делают свою работу
Москва, 28 января, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Обеспокоенность в связи с несогласованными митингами Кремль высказывал ранее, а уже на самих митингах сотрудники правоохранительных органов выполняют свою работу. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы высказывали свою обеспокоенность до того, как произошли эти события. А сейчас правоохранительные органы выполняют свои функции. Были множественные нарушения законов Российской Федерации, и правоохранительные органы работают», — сказал Песков.
Отвечая на вопрос о том, считает ли Кремль действия правоохранителей адекватной реакцией, Песков подчеркнул, что важной является необходимость, от которой отталкиваются сотрудники в вопросе обеспечения правопорядка и законности.