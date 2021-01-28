Екатеринбург, 28 января, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Свердловской области подтвердили ещё 369 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборант

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»

Для сравнения, сутками ранее было зарегистрировано почти столько же носителей коронавируса (368). Всего в регионе выявлено 69 399 случаев заражения.

Вирус выявили за минувшие сутки у жителей Екатеринбурга (+137), Алапаевска, Арамильского, Артёмовского, Артинского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Сысертского, Тавдинского и Туринского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловскую область прибыла первая партия вакцины «ЭпиВакКорона» от COVID-19.