Пермь, 28 января, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Перми причиной пожара на пороховом заводе, который произошел 28 января, могли стать нарушения, допущенные при перемещении производственных отходов.

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По данным пресс-службы предприятия, утром 28 января во время погрузки безвозвратных производственных отходов (БПО) со склада в кузов транспортного средства произошло возгорание БПО. Впоследствии огонь распространился в помещение склада. Находящаяся на складе спецпродукция загорелась. В настоящее время предприятие работает в штатном режиме.

Напомним, утром 28 января на территории порохового завода вспыхнул пожар, на котором пострадали три человека (два грузчика и водитель). Все они госпитализированы. По данным ГУ МЧС по Прикамью, на ликвидацию пожара потребовалась около часа. К тушению привлекали 69 человек и 16 единиц техники. По прибытию первых пожарных подразделений горение приходило на площади 50 квадратных метров.