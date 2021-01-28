Ухань, Китай, 28 января, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Группа международных экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) начала работы по выяснению происхождения коронавируса в китайском городе Ухань после двухнедельного нахождения в карантине. Об этом 28 января сообщает агентство Associated Press.

(сс) IAEA Imagebank Лаборатория

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Также отмечается, что эксперты утром 28 января покинули гостиницу, в которой они находились в карантине, и сели в автобус.

При этом указывается, что на данный момент неизвестно, куда направились специалисты ВОЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января стало известно, что группа экспертов ВОЗ прибыла в город Ухань для исследований происхождения SARS-CoV-2 и будет находиться в карантине в течение двух недель.