Москва, 28 января, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Закон о ратификации соглашения по ДСНВ будет подписан президентом РФ Владимиром Путиным, как только документ поступит к нему на стол. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетное оружие

«Как только он [документ] поступит, он будет незамедлительно подписан», — сказал Песков.

По его словам, в данном вопросе «очень важна скорость», а уже после подписания можно будет совершить церемонию обмена решениями.

Ранее Владимир Путин и президент США Джо Байден достигли принципиальной договорённости о продлении ДСНВ.