Москва, 28 января, 2021, 10:59 — ИА Регнум. За последние сутки на территории РФ исследования подтвердили 19 138 случаев заражения коронавирусом, сообщил 28 января корреспонденту ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»

Новые случаи выявили во всех регионах страны, у 2208 человек (более 11%) не было клинических проявлений. Среди регионов лидируют Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.

За сутки выписали 26 775 человек, умерли 575 пациентов.

Всего в РФ с начала пандемии выявили 3 793 810 случаев заражения коронавирусом, справились с болезнью 3 229 258 человек.