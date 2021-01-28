Чита, 28 января, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Чите завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя агентства недвижимости, которая обманула 30 человек. Подробности сегодня, 28 января, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Забайкальскому краю.

Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Мошенник

По данным следствия, 33-летняя читинка заключала договоры с жителями Забайкалья и других регионов России на оказание риелторских услуг по подбору и покупке недвижимости, брала у потерпевших денежные средства, в том числе полную стоимость квартир и домов, однако договоры купли-продажи не заключала. В результате каждый из потерпевших лишился от 300 тысяч до 10 миллионов рублей.

Уголовное дело по п. 3 и 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере») с обвинительным заключением направлено в суд. За подобное деяние Уголовным кодексом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Чите в 2019 году.