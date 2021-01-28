Красногорск, 28 января, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Компенсация платы за посещение детского сада в Подмосковье будет назначаться автоматически. Об этом 28 января сообщается на сайте правительства Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Ранее родители вынуждены были ежегодно подавать заявление на компенсацию платы за посещение детсада, однако теперь в этом больше нет необходимости, отметил министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

«Оказание услуги переведено в проактивный режим — компенсация продлевается автоматически, а подать заявление нужно только один раз, при записи ребенка в детский сад», — заявил Рымар.

В Подмосковье размер компенсации в регионе на первого ребенка составляет 20% от среднего размера платы за детский сад, на второго ребенка — 50%, на третьего ребенка и последующих детей — 70%.