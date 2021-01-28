Ярославль, 28 января, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Ростовский районный суд Ярославской области рассматривает уголовное дело о даче взятки сотруднику пограничного учебного центра ФСБ. Об этом сообщили в Ярославском областном суде.

Pixabay.com Правосудие

На скамье подсудимых муж и жена. Супруг являлся учредителем компании, которая выиграла конкурс на поставку продуктов питания — консервов из говядины в ФГКУ «Пятый пограничный учебный центр ФСБ». Супруга работала в ИП, которое поставляло консервы компании — победителю конкурса.

«Общество отправило консервы на проверку качества. Качество продукции оказалось низким. Чтобы не нести расходы по вывозу и хранению консервов, замене продукции на товар надлежащего качества, подсудимые склоняли должностное лицо учебного центра (начальника продовольственной службы Федерального государственного казенного учреждения) к подписанию фиктивных документов о замене продукции и принятии товара», — сообщили в Ярославском областном суде.

В качестве аргумента подсудимые решили дать сотруднику учреждения взятку и перевели ему 30 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Дача взятки».

Дача взятки проходила уже в рамках оперативно-розыскных мероприятий, что позволило должностному лицу избежать уголовной ответственности.