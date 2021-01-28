Норильск, Красноярский край, 28 января, 2021, 10:47 — ИА Регнум. По факту разлива топлива на территории Талнахской обогатительной фабрики организована проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 января в прокуратуре Красноярского края.

Saratovnews.ru Разлив нефтепродуктов

Проверку проводит Красноярская природоохранная прокуратура с дислокацией в городе Норильске. На место происшествия выехала заместитель красноярского природоохранного прокурора.

По предварительным данным, разлилось 0,2 т масла с трансформатора главной понижающей подстанции №40, расположенной на территории фабрики.

«При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая 2020 года в Норильске при разгерметизации бака с дизтопливом на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, принадлежит «Норникелю») разлилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.

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