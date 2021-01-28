Чебоксары, 28 января, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В Чувашии готовятся к посланию главы республики. В преддверии события размещён тендер об оказании услуг по оформлению мероприятия с указанной начальной стоимостью более 12 млн рублей. Соответствующее извещение опубликовано на сайте «Ростендер», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Rostender.info Скриншот с сайта «Ростендер»

Заказчиком является администрация главы Чувашии. Информация была опубликована на портале 26 января со сроком окончания приёма заявок 28 января. Заявленная спецификация — «услуги по печати прочие».

Согласно техническому заданию, речь идёт об оказании «услуг по оформлению мероприятия: послание главы Чувашии Олега Алексеевича Николаева Государственному Совету Чувашской Республики». Исполнитель должен будет напечатать и смонтировать баннеры, а после мероприятия — демонтировать конструкции.

В документе отмечается, что будут изготовлены баннеры для пресс-подхода, у входа в фойе, для оформления лестничного пролёта, а также баннер на светодиодном экране и декоративные элементы — «звезды (чувашское солнце)». Всего предусмотрено десять конструкций.

Rostender.info Обоснование цены

Указанная на сайте начальная цена контракта составляет 12 311 048 рублей. Примечательно, что в документе об обосновании начальной цены средняя стоимость одной условной единицы составила 123 110,48 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии Олег Николаев, который стал руководителем региона по итогам выборов в сентябре 2020 года, обратится с посланием Государственному совету республики 2 февраля. Это будет его первое послание. Оно состоится в самом большом учреждении культуры Чувашии — в государственном театре оперы и балета.