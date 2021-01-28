Декорации для послания главы Чувашии госсовету оценили в 12 млн рублей
Чебоксары, 28 января, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В Чувашии готовятся к посланию главы республики. В преддверии события размещён тендер об оказании услуг по оформлению мероприятия с указанной начальной стоимостью более 12 млн рублей. Соответствующее извещение опубликовано на сайте «Ростендер», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Заказчиком является администрация главы Чувашии. Информация была опубликована на портале 26 января со сроком окончания приёма заявок 28 января. Заявленная спецификация — «услуги по печати прочие».
Согласно техническому заданию, речь идёт об оказании «услуг по оформлению мероприятия: послание главы Чувашии Олега Алексеевича Николаева Государственному Совету Чувашской Республики». Исполнитель должен будет напечатать и смонтировать баннеры, а после мероприятия — демонтировать конструкции.
В документе отмечается, что будут изготовлены баннеры для пресс-подхода, у входа в фойе, для оформления лестничного пролёта, а также баннер на светодиодном экране и декоративные элементы — «звезды (чувашское солнце)». Всего предусмотрено десять конструкций.
Указанная на сайте начальная цена контракта составляет 12 311 048 рублей. Примечательно, что в документе об обосновании начальной цены средняя стоимость одной условной единицы составила 123 110,48 рубля.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии Олег Николаев, который стал руководителем региона по итогам выборов в сентябре 2020 года, обратится с посланием Государственному совету республики 2 февраля. Это будет его первое послание. Оно состоится в самом большом учреждении культуры Чувашии — в государственном театре оперы и балета.