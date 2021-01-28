Иркутская область, 28 января, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В селе Бельск Черемховского района Иркутской области началось восстановление церкви Сретения Господня. Как сообщает сегодня, 28 января, пресс-служба областного правительства, это уникальное здание в стиле сибирского барокко было построено в 1788 году и уже несколько десятилетий стоит заброшенным — сохранились только колокольня и фрагменты церковных стен.

Пресс-служба правительства Иркутской области Храм Сретения Господня в селе Бельск Черемховского района Иркутской области

«Здание сильно повреждено. На первом этапе планируется сохранить то, что осталось — отреставрировать колокольню, внутри остатков церковных стен сделать закрытое пространство для проведения религиозных служб», — пояснил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.

Церковь планируется восстановить поэтапно, при участии волонтеров. В феврале на добровольных началах планируется провести обмеры сохранившихся частей храма. На их основе будет подготовлен проект работ.

Активистов, в числе которых священники и архитекторы, на всех этапах консультируют специалисты службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области.