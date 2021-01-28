Москва, 28 января, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Сегодня, 28 января, в России вступил в силу закон, запрещающий в интернете продажу никотинсодержащей продукции, а также кальяны, сообщает ИА REGNUM.

Jan Krömer Кальян

Также запрещена продажа в интернете стиков для устройств для нагревания табака и жидкостей для электронных сигарет.

Закон запрещает и розничную торговлю никотиносодержащей продукцией, если концентрация никотина в ней превышает 20 мг/мл.

Одновременно запрещено курение любой никотиносодержащей продукции в помещениях, которые составляют общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах.

Соответствующие поправки в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма были приняты в июле 2020 года.

Кроме того, с 1 января 2021 года в России вступили в силу новые ограничения для курильщиков: запрещается курить в медучреждениях, базах и складских помещениях. Курить можно будет только в специально отведенных для этого зонах.