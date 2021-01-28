Киев, 28 января, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Во фракции «Слуга народа» в Верховной раде есть достаточно голосов за исключение депутата Александра Дубинского. Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде Украины (КСУ) Фёдор Вениславский в эфире телеканала «Эспресо».

Dubinsky.pro Александр Дубинский в Верховной раде

Он рассказал, что депутаты понимают, чем грозит членство Дубинского во фракции, учитывая, что на депутата наложены персональные санкции США.

«Я убеждён, что санкции против господина Дубинского вполне обоснованные и имеют достаточное количество доказательств. И наша фракция прекрасно понимает, к каким последствиям это может привести, если не будет соответствующей реакции», — сказал Вениславский.

Он выразил уверенность, что во фракции найдётся достаточное количество голосов за исключение Дубинского.

«Лично я буду голосовать за это», — подытожил депутат.

Напомним, ранее Александр Дубинский обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о личной встрече. Парламентарий предупредил президента о недостоверной информации, которую транслируют о нём «аферисты» из окружения Зеленского.