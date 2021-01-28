Ярославль, 28 января, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Ярославской области в 2020 году выросло число обращений к уполномоченному по защите прав предпринимателей. Их количество увеличилось на 53% по сравнению с 2019 годом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате регионального уполномоченного Альфира Бакирова.

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В 2019 году в адрес бизнес-омбудсмена поступило 724 обращения, а в 2020-м — 1110.

«Причины такого роста в ушедшем году очевидны. Во-первых, это пандемия коронавируса: количество обращений на эту тему превысило 40% от общего числа жалоб. Пик «пандемийных» обращений пришелся на весну. Во-вторых, ощутимо увеличилось число проектов нормативных правовых актов, поступивших в наш аппарат на оценку регулирующего воздействия от органов власти. Если в 2019-ом их было 190, то в 2020-ом уже 302», — рассказал бизнес-омбудсмен региона Альфир Бакиров.

Большинство обращений типичны. На первом месте — сложности в ведении бизнеса, вызванные пандемией covid-19. Следующие по популярности — вопросы аренды и земельные отношения. По-прежнему актуальными остаются вопросы неисполнения обязательств заказчиками в сфере государственных и муниципальных закупок.

Одним из ведущих направлений своей деятельности Альфир Бакиров считает защиту законных прав предпринимателей в судах. За 7 лет работы зафиксировано 88 дел с его участием, проведено 159 судебных заседаний. Более чем в половине случаев требования бизнеса были удовлетворены.