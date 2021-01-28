* запрещённая в России организация

Майкоп, 28 января, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Адыгее вынесен приговор за вербовку в террористическую организацию заключенному, отбывающему наказание за разбой в колонии №2. К своему сроку он получил еще 9,5 года, сообщили в пресс-службе управления ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские неонацисты

Как установлено следствием и судом, подсудимый распространял среди осужденных из Крыма идеологию «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После освобождения из колонии он предлагал им выехать на Украину и вступить в эту организацию «якобы за гарантированное материальное вознаграждение».

Как выяснилось, в период проживания в Бахчисарае осужденный поддерживал контакты с членами террористической организации, распространяя материалы экстремистского содержания, и вел агитационную работу среди местного населения против присоединения Крыма к России.

Теучежский районный суд Адыгеи признал заключенного виновным по двум статьям УК РФ «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации» и «Участие в деятельности экстремистской организации». Полученный новый срок он будет отбывать в колонии общего режима.

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