Псков, 28 января, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Псковскую область поступила новая партия из 5,4 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 28 января сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V") , вторая доза

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По его словам, новая партия будет распределена между 17 районами региона.

«Это позволит запустить вакцинацию в Гдовском, Дновском, Дедовичском, Локнянском, Новоржевском, Пыталовском, Палкинском, Пушкиногорском, Струго-Красненском, Печорском районах и дополнительно — в Идрице», — пояснил Ведерников.

Однако большую часть, по тысяче доз, получат два крупнейших города — Псков и Великие Луки.

Сейчас проходит регистрация поступивших препаратов, в течение нескольких дней они будут последовательно доставляться в пункты вакцинации от коронавируса.