Москва, 28 января, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Для того чтобы в РФ прекратился рост цен на хлебобулочные изделия, нужно провести или комплексную модернизацию предприятий, или ввести мораторий на рост стоимости энергоресурсов на срок до пяти лет — но только для предприятий пищевой промышленности, которые осуществляют полный цикл переработки сырья, со 100% долей продажи конечного продукта на территории РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявил член регионального отделения «Партии Роста» в Самарской области предприниматель Кирилл Ермоленко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свежий хлеб

«Большинство предприятий пищевой промышленности имеют энергоемкое производство. Например, для производства 1 тонны хлебобулочных изделий в сутки понадобится не менее 720 кВт электроэнергии, что в переводе на белый формовой хлеб «кирпичиком» составляет 0,36 кВт на булку, — рассказал Ермоленко. — И это только само производство «кирпичика», а надо ещё осветить и обогреть сам завод. Поэтому данная цифра вырастает до 0,7 кВт на булку. При стоимости 1 кВт в 5 рублей 20 копеек, затраты на ее производство составят уже 3 рубля 64 копейки, а это, вдумайтесь, 10% от конечной стоимости хлеба прилавке. А булку еще необходимо упаковать и доставить. Аналогичная зависимость и у остальных предприятий пищевой промышленности».

Кроме того, он призвал не забывать и фиксировать надбавки, которые устанавливают продуктовые магазины.

«Даже без учета данных по прогнозируемому урожаю зерновых, бобовых, масличных и овощных культур можно сказать, что рост цен на продукты питания продолжится. Более точные прогнозы можно давать только после того, как мы поймем, как перезимовали озимые культуры, — сказал Ермоленко. — В любом случае падения цен не будет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, потребительские цены в России за период с 19 по 25 января выросли в среднем на 0,2%, как и в предыдущую неделю, а инфляция за период с начала года достигла 0,8%.