Красноярск, 28 января, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Учёные Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) придумали сменные фильтры из нановолокон для масок-респираторов. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 января в пресс-службе Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ).

Пресс-служба КРИТБИ Фильтр из нановолокон для масок-респираторов

По словам учёных, указанные фильтры задерживают инфекционные частицы размером менее 100 нанометров и являются самоочищающимися. Они изготавливаются в виде витражной структуры, которая не пропускает вирусы и защищает органы дыхания на 99%.

Фильтр из нановолокон, соединённых с металлической микросеткой, помещается в маску-респиратор. Поверхность мембраны очищает электрический импульс. Для подачи электричества в фильтре размещён нагревательный элемент.

Нанопористость фильтра и микронная толщина пористого слоя дают возможность задерживать мельчайшие частицы. При этом не создаётся большого сопротивления дыханию.

Проектом руководит аспирант, младший научный сотрудник Института химии и химической технологии СО РАН Айраана Куулар.

По данным КРИТБИ, проект получил 500 тысяч рублей на конкурсе «Умник» фонда содействия инновациям. Учёные планируют улучшить прочность и проницаемость создаваемых фильтров.

По словам Куулар, большинство аэрозольных фильтров конкурентов способны задерживать частицы размером 2,5 микрометра. Они не являются преградой для вирусов или сажи. Поэтому молодые учёные решили создать более эффективные фильтры.

«Такая маска станет отличным средством защиты для врачей и пациентов не только в период гриппа и острых вирусных инфекций, но и для шахтёров, которые постоянно нуждаются в респираторной защите», — комментирует Айраана Куулар.

Первая партия инновационных фильтров уже создана. Учёные получили патент на промышленный образец изобретения.

Как сообщало ИА REGNUM, врач-инфекционист Галина Гольцман заявила о том, что одновременное ношение двух защитных масок может вызвать усталость и сонливость, при этом в качестве барьера от коронавируса такой способ никак не оправдан.

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