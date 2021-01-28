Ростов, Ярославская область, 28 января, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Ростове Ярославской области планируют построить новые очистные сооружения канализации. Об этом сообщил в социальных сетях глава Ростовского района Сергей Шокин. Районная администрация заказала проектирование очистных сооружений за счёт средств местного бюджета.

Озеро Неро в Ростове Великом

«Нам удалось, задействуя муниципальное учреждение «Единая служба заказчика», выступить заказчиками для разработки проектно-сметной документации для первого этапа строительства очистных сооружений канализации в городе Ростове. Источник финансирования — бюджет Ростовского муниципального района. Всем известно, что без готовой проектно-сметной документации невозможно зайти ни в одну программу. Мы надеемся, что по завершении формирования пакета документов сможем войти в федеральную программу «Оздоровление Волги», — написал Сергей Шокин.

Начальная цена контракта составляла 16,5 млн рублей. Победило московское ООО «Биопласт», предложившее цену почти втрое ниже начальной — 5,9 млн рублей. Правда, информация о подписании контракта на портале госзакупок пока отсутствует. Данная компания уже исполняла подряды региональных властей.

В Ростове Великом остро стоит проблема как очистки стоков, так и питьевой воды. Время от времени происходят прорывы сточных вод в озеро Неро. Жители жалуются на цвет и запах питьевой воды. Модернизацию местного водоканала ранее обещал провести губернатор Дмитрий Миронов.

«Строительство новых очистных сооружений — это итоги работы по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения на территории нашего региона, и в частности на территории нашего муниципального образования. В ближайшее время предстоит кропотливая работа совместно с правительством ЯО, руководством ГП ЯО «Южный водоканал» и представителями подрядных организаций», — написал глава Ростовского района Сергей Шокин.

Остаётся лишь один вопрос — сможет ли компания из Москвы качественно спроектировать очистные сооружения после столь значительного падения цены?