Ростову Великому пообещали очистные сооружения
Ростов, Ярославская область, 28 января, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Ростове Ярославской области планируют построить новые очистные сооружения канализации. Об этом сообщил в социальных сетях глава Ростовского района Сергей Шокин. Районная администрация заказала проектирование очистных сооружений за счёт средств местного бюджета.
Начальная цена контракта составляла 16,5 млн рублей. Победило московское ООО «Биопласт», предложившее цену почти втрое ниже начальной — 5,9 млн рублей. Правда, информация о подписании контракта на портале госзакупок пока отсутствует. Данная компания уже исполняла подряды региональных властей.
В Ростове Великом остро стоит проблема как очистки стоков, так и питьевой воды. Время от времени происходят прорывы сточных вод в озеро Неро. Жители жалуются на цвет и запах питьевой воды. Модернизацию местного водоканала ранее обещал провести губернатор Дмитрий Миронов.
Остаётся лишь один вопрос — сможет ли компания из Москвы качественно спроектировать очистные сооружения после столь значительного падения цены?