Вашингтон, 28 января, 2021, 09:33 — ИА Регнум. США вновь будут работать в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, если Тегеран будет полностью следовать обязательствам. Об этом госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил в ходе брифинга с журналистами, который транслировался в Twitter Госдепартамента.

Ядерная программа Ирана

Блинкен в своём выступлении напомнил о словах президента США Джозефа Байдена.

«Что касается Ирана, то президент Байден чётко сказал, что если Иран вернётся к полному соблюдению своих обязательств в рамках СВПД, то США сделают то же самое», — сказал госсекретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января иранский президент Хасан Рухани заявил, что Тегеран «уже через час» вернётся к выполнению ядерной сделки после того, как другие участники вернутся к своим обязательствам.

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