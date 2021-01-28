Москва, 28 января, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Питание лиц преклонного возраста должно ограничиваться по калорийности и одновременно содержать ряд питательных элементов. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Франсиско де Гойя. Два старика вкушают суп. 1819-1823

«Питание лиц пожилого возраста должно быть, с одной стороны, ограниченным по калорийности, главным образом за счет животных жиров и простых сахаров, количеству поваренной соли, а с другой стороны, полноценным по содержанию незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, растительных жиров, пищевых волокон, витаминов, кальция, калия, магния, железа, цинка, хрома и других микронутриентов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также пожилых людей призвали обратить внимание на поступление в организм микронутриентов и витаминов-антиоксидантов. Из полезных минералов специалисты выделили кальций, калий, железо, магний, цинк и хром, которые оказались полезны для костного метаболизма, системы свертывания крови, водно-электролитного баланса, функций центральной нервной системы и углеводного и жирового обменов.

Также в ведомстве посоветовали разбить приёмы пищи на 4−5 раз в день без больших перерывов.