Абакан, 28 января, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Очередная партия вакцины от COVID-19 поступила в Хакасию, сообщили ИА REGNUM 28 января в республиканском министерстве здравоохранения.

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2700 доз вакцины поступило в Абакан на склад ГБУЗ РХ «Ресфармация». В ближайшее время препарат начнут получать медорганизации региона, где проходит вакцинация.

Планируется, что вакцинация жителей Хакасии от COVID-19 возобновится 29 января. В феврале ожидается поступление в республику ещё 6000 доз.

По словам и. о. главврача Абаканской межрайонной больницы Ирины Ягодкиной, при поступлении новой партии вакцины будет соблюдаться ранее составленный график приёма пациентов.

Напомним, в Хакасии первый компонент вакцины получили уже 3532 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абаканской поликлинике 25 января не смогли принять тех, кто записался на вакцинацию от COVID-19, так как закончилась вакцина.