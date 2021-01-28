В Калужской области намерены создать центр ранней профориентации школьников
Киров, Калужская область, 28 января, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Социальный проект «Орбита пяти технологий — центр ранней профориентации» школьников будет реализован на базе крупнейшего предприятия региона по изготовлению ингредиентов для пищевой промышленности — ООО «Зеленые линии» в Кировском районе. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
По словам руководителя предприятия Натальи Рубиной, на 700 квадратных метрах будет создан первый интерактивный промышленный музей-галерея «Орбита пяти технологий», где детям откроют тайны изготовления шоколада и секреты производства йогуртов. Согласно проекту, здесь будет вестись ранняя профориентация школьников, популяризация производственных профессий, закрепление в игровом практическом процессе знаний школьной программы что по замыслу организаторов должно повысить интерес подрастающего поколения к промышленности региона и расширить кругозор учащихся.
Положительную оценку этой образовательной инициативе, предложенной торгово-промышленной группой компаний «СОЮЗСНАБ» дал губернатор области Владислав Шапша.