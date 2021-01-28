Кострома, 28 января, 2021, 08:57 — ИА Регнум. «Справедливая Россия» не примет в число своих членов «самопиарщиков и людей с тёмным прошлым». Об этом в ходе разговора с корреспондентом ИА REGNUM о слиянии трёх партий заявил лидер костромских справедливороссов Александр Плюснин.

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«Задачи брать всех подряд у нас не стоит, каждое заявление о вступлении в партию мы будем рассматривать индивидуально. Пока могу сказать одно — самопиарщики и люди с тёмным прошлым, имевшие проблемы с законом и так далее, нам не нужны».

Александр Плюснин

Напомним, 20 января 2021 года лидер «Справедливой России» Сергей Миронов объявил об объединении с партиями «За правду» и «Патриоты России». По словам Плюснина, объединение не будет автоматическим — партии прилепинцев и патриотов прекратят существование, после чего их члены в добровольном порядке смогут написать заявления о вступлении в объединённую партию. Её новым названием, предположительно, станет «Справедливая Россия — за правду».

«Любое объединений партий — это благо. Чем больше членов партии — тем больше возможностей убедить избирателей на сентябрьских выборах в Госудуму голосовать за нас. Думаю, этот союз будет полезен для всех. Конечно, в нашем регионе «Патриоты России» не так сильно развиты, но в других областях члены этой партии входят в состав депутатского корпуса. В целом по России это будет значительное укрупнение. Что касается партии «За правду», то в Костроме они потратили много сил и средств на то, чтобы получить популярность — привезли Стивена Сигала на открытие спортивных игр в Шарье, привезли Юлию Чичерину с концертом, всё увешали баннерами. Думаю, эти усилия не пропадут и конвертируются в общий результат в сентябре. От слияния выиграют все партии», — добавил Плюснин.

Председатель Костромского регионального отделения партии «За правду» Николай Лебедев высказался о слиянии намного сдержаннее. Он отметил, что не хочет доверять словам других политиков и прежде, чем принимать решения о вступлении или не вступлении в «Справедливую Россию», хочет услышать позицию лидера партии Захара Прилепина.

«В Москве 30 января будет съезд, до этого момента обсуждать все «за» и «против» мне бы не хотелось. Я пока не понимаю точно, в какой форме и на каких условиях всё это будет. Я в этой сфере не первый год и доверять словам других политиков, тем более лидеров других партий, я не хочу».

Kostroma.zapravdu.org Николай Лебедев

Вместе с тем Лебедев добавил, что в случае, если события будут развиваться по пермскому сценарию (по сведениям источников информационного агентства Ura.Ru, руководителя пермского отделения «Справедливой России» хотят лишить поста после объединения) и «Захар по-товарищески меня попросит», то он «подумает» над тем, чтобы возглавить объединённую структуру в регионе.

Отметим, что в Костромской области около 1000 членов «Справедливой России», «За правду» располагает 12 партийцами. У «Патриотов России» в Костроме один член — бывший руководитель регионального комитета, предприниматель Вячеслав Новоселов.