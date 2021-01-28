Вашингтон, 28 января, 2021, 08:52 — ИА Регнум. В США в возрасте 94 лет ушла из жизни обладательница премий «Оскар», «Эмми» и «Золотой глобус» американская актриса Клорис Личмен. Об этом сообщает Reuters.

Клорис Личмен

Отмечается, что актриса умерла в своём доме в городе Энсинитас (штат Калифорния). Смерть наступила по естественным причинам.

В киноакадемии «Оскар» выразили соболезнования в связи со смертью актрисы.

«Личмен была легендой комедии. Она не переставала поражать, восхищать и удивлять нас», — говорится в Twitter киноакадемии.

Личмен получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана за участие в картине «Последний киносеанс» (1972 год). За участие в комедийном телесериале «Шоу Мэри Тайлер Мур» Личмен получила две премии «Эмми».