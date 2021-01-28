Пермь, 28 января, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Перми с территории порохового завода, где утром 28 января произошел крупный пожар, в ожоговый центр доставлены три человека, сообщает краевой минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

В ведомстве подчеркнули, что в связи с инцидентом на предприятии на место оперативно прибыли несколько машин скорой медпомощи. Госпитализация, по оперативным данным, потребовалась трем мужчинам.

Сейчас на месте происшествия остается одна дежурная бригада скорой медицинской помощи.

Стоит отметить, что это уже не первый инцидент с пострадавшими на пороховом заводе. Напомним, в июле 2019 года из-за взрыва на предприятии пострадали пять человек, один впоследствии скончался.

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