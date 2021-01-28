Челябинск, 28 января, 2021, 07:55 — ИА Регнум. В Челябинске изъято 65 940 поллитровых бутылок с контрафактным алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Цитата из к/ф «Самогонщики». Реж. Леонид Гайдай. 1962.СССР Нелегальный алкоголь

Операцию контрразведчики провели в Курчатовском районе совместно с Росгвардией и полицией. Это произошло в момент разгрузки грузового автомобиля. Два местных жителя попались с поличным. На бутылках было написано «Водка».

Продукция предназначалась для сбыта через сетевые точки продаж в Челябинске. Предварительныо, общая сумма изъятого товара оценивается в размере 15 млн рублей.