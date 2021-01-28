Нью-Йорк, США, 28 января, 2021, 07:37 — ИА Регнум. Смертность от COVID-19 среди пациентов с шизофренией примерно в 2,7 раза выше, чем у людей без этого психического расстройства. К такому выводу пришли американские учёные, изучившие медицинские записи пациентов из Нью-Йорка. Результаты своей работы они опубликовали в журнале JAMA Psychiatry.

Иоганн Генрих Фюссли. Безумная Кейт. 1806-1807

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В результатах исследования говорится, что медицинские записи пациентов исследовались в период с марта по май 2020 года — учёные охватили данные по 26,5 тыс. человек. Разделив их на три категории — по типам психических расстройств — учёные сравнили показатели смертности с показателями больных COVID-19, у которых подобных расстройств не было.

Получив репрезентативную выборку по исследуемым группам — с учётом пола, возраста, расы и известных факторов риска — исследователи установили, что у людей с шизофренией вероятность умереть от COVID-19 примерно в 2,7 раза выше. По другим типам психических расстройств такой зависимости не обнаружили.