Москва, 28 января, 2021, 07:24 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отказал Министерству промышленности и торговли России во взыскании многомиллионный задолженности с федерального госпредприятия «Крыловский государственный научный центр» из Санкт-Петербурга. Вердикт судьи Федоточкина ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

ИА Красная Весна Министерство промышленности и торговли РФ

«В удовлетворении исковых требований — отказать. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его изготовления в полном объёме в Девятый арбитражный апелляционный суд», — отметил судья в результативной части.

Иск о взыскании 93,5 млн рублей, которые фигурировали как задолженность, поступил в суд в начале ноября 2020 года.

На сайте компании-ответчика уточняется, что центр работает с 1894 года. Он позиционируется как крупный мировой исследовательский центр в сфере кораблестроения и проектирования.

По открытым данным, центр был поставщиком почти в 600 госконтрактах на общую сумму более 36 млрд рублей и заказчиком по свыше 2,3 тыс. контрактам. С Минпроторгом РФ его связывают порядка 300 контрактов на общую сумму более 35 млрд рублей.