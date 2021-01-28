Сиэтл, США, 28 января, 2021, 06:20 — ИА Регнум. Убытки в размере $11,9 млрд понесла по итогам 2020 года американская корпорация Boeing. Об этом свидетельствует отчетность компании, опубликованная на сайте организации.

Павел Латышов ИА Красная Весна Boeing 737

Выручка Boeing за указанный период составила почти $58,2 млрд. Наибольшие убытки — $8,4 млрд — компания понесла в четвертом квартале 2020 года. В корпорации пояснили, что указанный ущерб связан с ограничительными мерами на фоне пандемии коронавируса, а также ситуацией с самолетами модели 737 MAX, временно снятыми с эксплуатации из-за технических проблем.

Вместе с тем Boeing объявил о планах начать в конце 2023 года поставки новых широкофюзеляжных авиалайнеров модели 777X.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Великобритании разрешили вернуть в эксплуатацию самолеты 737 MAX для совершения пассажирских перевозок в своем воздушном пространстве.