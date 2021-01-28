Москва, 28 января, 2021, 05:19 — ИА Регнум. Несколько регионов России 28 января столкнутся с опасными погодными проявлениями, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Николай Сверчков. Ямская тройка застигнутая метелью. 1881

По его словам, погодные условия изменятся в Крыму. Там ожидается «сильный и очень сильный снег» и понижение температуры на 8−10 градусов. «Ветер усилится до 15−20 м/с, 28−29 января — даже до 25 м/с. Это опасные явления», — сказал он.

Аналогичные проявления синоптики ожидают в Краснодарском крае, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии до 29 января включительно. Кроме того, в предгорьях Чечни и Ингушетии ветер усилится до 32 м/с.

До конца рабочей недели опасных проявлений следует ожидать и жителям московского региона — там выпадут осадки в виде мокрого снега, появится сильная гололедица.