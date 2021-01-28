Новосибирск, 28 января, 2021, 04:57 — ИА Регнум. Концертные площадки Новосибирской филармонии готовы к повышению наполняемости залов. Об этом ИА REGNUM сообщили в самом учреждении.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Новосибирская филармония. Камерный зал

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Напомним, что ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановлением, согласно которому заполняемость концертных организаций увеличена с 50% до 80% — при соблюдении социальной дистанции и других санитарно-эпидемиологических требований.

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Как уточнили в филармонии, в продажу уже поступили дополнительные билеты.

«Филармония тщательно следит за санитарно-эпидемиологической обстановкой: в холлах и залах соблюдается масочный режим, социальная дистанция, установлены приборы бесконтактной дезинфекции рук и бактерицидные рециркуляторы воздуха», — уверили в учреждении.Также возобновляет работу Музей имени А.М. Каца, открывается запись на экскурсии по зданию.