Москва, 28 января, 2021, 03:46 — ИА Регнум. Банк ВТБ реализовал свои намерения, о которых заявлял ранее, и обратился с банкротным иском к владельцу алмазодобывающего предприятия «АГД Даймондс» — ООО «Открытие промышленные инвестиции». Иск пока не принят к производству, и дата слушаний не назначена, передаёт ИА REGNUM.

«АГД Даймондс»

Иск в суд поступил 27 января 2021 года. Сумма долга, послужившая основанием для обращения в суд, неизвестна. Между тем в конце ноября 2020 года суд удовлетворил иск банка к ООО о взыскании долга по кредиту от 2017 года. Арбитраж взыскал по делу в пользу истца 872 884 684,45 доллара США. В базе арбитража фигурирует апелляционная жалоба, поданная 12 января 2021 года, но пока не сообщается дата рассмотрения.

Кредит был взят на покупку у «Лукойла» акций АО «Архангельское геологодобычное предприятие» («АГД Даймондс»), которое занимается добычей алмазов.

ООО «Открытие промышленные инвестиции» принадлежит АО «Открытие Холдинг», которое также является фигурантом банкротного дела, не рассмотренного до конца. АО проиграло крупный иск, задолжав в итоге ВТБ Банку 13,6 млрд рублей. Помимо этого, банк «Траст» отдельным иском требует с АО 34,7 млрд рублей. Средства для покрытия долгов холдинг, похоже, пытается изыскать в своём бывшем иностранном активе, к которому подал иск на 437 млрд рублей.