Сантьяго, 28 января, 2021, 03:15 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Чили в экстренном порядке одобрило использование вакцины от компании AstraZeneca против коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава ведомства Паула Даза на пресс-конференции.

(сс) Joel Rodrigues. Agência Brasília Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca

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"Это очень хорошая новость», — отметила она.

Это уже третья вакцина, одобренная для использования на территории Чили. Ранее в республике одобрили препараты от американской компании Pfizer и китайской Sinovac. По мнению Дазы, наличие третьей вакцины позволит Чили своевременно завершить прививочную кампанию в стране.

По последним данным, в Чили с начала пандемии подтвердили 709 888 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались 18 040 человек.