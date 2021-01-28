Москва, 28 января, 2021, 03:07 — ИА Регнум. Второй актив группы «Евроцемент» проиграл Сбербанку спор за многомиллионный залог по кредитному долгу другой компании дивизиона. Задолженность к моменту взыскания заложенного имущества превышала 11,7 млрд рублей. Активы ООО «Мальцовское карьероуправление», которое специализируется на добыче мела и некальцинированного доломита, будут проданы с публичных торгов. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Компания «Мальцовское карьероуправление», прописанная в Брянской области, создана в 2003 году для добычи сырья. Единственный собственник — АО «Евроцемент груп», доля которого заложена Сбербанку. В дивизион группы также входит производитель цемента — ООО «Петербургцемент», по кредитным долгам которого и привлекли брянскую компанию.

В основе спора лежал кредитный договор, задолженность по которому составила 11 717 538 755,46 рубля. Имущество-залог оценили в 139 067 616 рублей. В составе будущего лота для публичных торгов — спецтехника, насосная станция Березинского карьера глины, освещение, оборудование и многое другое.

Напомним, ранее «Петербургцемент» проиграл банку спор за имущество, которое оценили в 7,3 млрд рублей. Его планируют продать с публичных торгов.

Головная компания также ранее получила многомиллиардные иски от банков-кредиторов.