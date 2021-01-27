Бразилиа, 28 января, 2021, 02:56 — ИА Регнум. Общее количество зарегистрированных фактов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии увеличилось до 9 000 485, из них 67 129 — новые случаи. Об этом 27 января сообщает портал G1.

(сс) Paulo H. Carvalho. Agência Brasília Сдача анализа на коронавирус в Бразилии

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Также за сутки в стране скончались 1359 пациентов с COVID-19. С начала наблюдений в Бразилии зафиксировали 220 237 летальных исходов, связанных с осложнениями при этом заболевании.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января стало известно, что карнавал в Рио-де-Жанейро в 2021 году отменен из-за ситуации с распространением коронавируса.