Лондон, 28 января, 2021, 02:32 — ИА Регнум. Эксплуатацию авиалайнеров Boeing 737 MAX для совершения пассажирских перевозок разрешили британские власти. Об этом 27 января сообщается на сайте управления гражданской авиации Великобритании (CAA).

(сс) Liam Allport Boeing 737 MAX

В заявлении ведомства отметается, что подобные решения уже приняли авиавласти ЕС, США и Канады. В CAA объяснили свой шаг усовершенствованием технических характеристик самолета и улучшением программы подготовки пилотов.

Кроме того, подчеркивается, что управление «тесно сотрудничает с авиаперевозчиком TUI», который является единственной компанией, владеющей в Великобритании самолетами этой модели.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря полеты с использованием Boeing 737 MAX возобновились в Бразилии.