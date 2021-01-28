Давос, Швейцария, 28 января, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Доступ к сети интеренет становится неким аналогом всемирной электрификации. В начале XX века электричество, поставленное на службу людям, сменило технологический уклад, послужило двигателем технического прогресса, который и привел, в конечном итоге, к появлению вычислительных машин и всемирной паутины.

Иван Шилов ИА REGNUM В интернете

Однако, ощутив нескрываемую угрозу цифровой несвободы, которая нарастает вместе с развитием прогрессивных технологий искусственного интеллекта, люди всё больше задумываются о целесообразности неконтролируемой обществом цифровизации.

Пока мы размышляем над этими вопросами, технопозитивисты от большого IT-бизнеса уверяют нас в необходимости срочного устранения цифрового неравенство между странами. По их мнению, это должно привести к устойчивости экономического развития после пандемии COVID-19.

Одним из представителей IT-индустрии, ратующих за глобальный охват мира сетью Интернет, является Джон Роуз, главный технический директор Dell Technologies, который поделился своими мыслями в статье «COVID-19 выявил цифровой разрыв. Вот как мы можем его зашить», опубликованной на сайте Всемирного экономического фоума 27 января 2021 года.

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В 2020 году мир ускорил процесс цифровой трансформации, переосмыслив важнейшую роль технологий в таких аспектах нашей жизни, как работа, учеба и прочее. В то же время пандемия COVID-19 высветила давнюю проблему: миллиарды людей лишены всеобщего права человека на доступ в интернет.

Многие сельские общины и сообщества с низкими доходами во всем мире, в том числе и в крупных городских районах, не имеют надежного и открытого доступа к сети интернет. Немаловажно то, что беспроводные технологии нужны не только для покупок и развлечений. Они становятся нужны для всего того, что соединяет все вещи в цифровом мире — от систем умного дома до автономных транспортных средств.

Я всегда считал, что технологии способны принести огромную пользу и помочь людям развиваться и добиваться того, что когда-то казалось невозможным. Технология должна быть великим уравнителем людей, а не источником их разделения. К сожалению, разрыв между имущими и неимущими увеличивается и в США, и во всем мире из-за отсутствия доступа в интернет для людей, и для растущего числа подключенных интеллектуальных устройств. Продвижение глобального блага должно начинаться с обеспечения того, чтобы каждый на Земле мог использовать беспроводную связь и получить доступ ко всем возможностям технологий. Для преодоления цифрового разрыва необходимо сделать 5G доступным для всех и повсеместно.

По данным FCC (Федеральной комиссии по связи США), 97% американцев, проживающих в городах, имеют доступ к высокоскоростной фиксированной связи. В сельской местности это число составляет всего 65%, а на племенных землях до 60%. В целом почти 30 миллионов американцев не могут в полной мере воспользоваться преимуществами цифровой эпохи.

Глобальные перспективы ещё более ужасны. Согласно отчету Международного союза электросвязи, в развитых странах уровень проникновения Интернета составляет 87%, из них 47% — в развивающихся странах и 19% — в наименее развитых странах.

Дистанционное обучение во время пандемии было далеко не универсальным, и «бедные» учащиеся начальной и средней школы страдали от цифрового разрыва. Исследование, проведенное Национальным центром статистики образования США по оценке прогресса в образовании, показывает, что ученики их бедных семей с меньшей вероятностью будут иметь необходимое оборудование для посещения онлайн-школы; 7% бедных восьмиклассников не имеют доступа к интернету по сравнению с 1,6% небедных учеников. Без надежного интернета это экономическое неравенство будет продолжать расти.

Люди без надежного доступа в интернет отстают в учебе и экономике. У нас есть моральный долг — сделать так, чтобы каждый мог стать участником Четвертой промышленной революции. Благодаря ранним инвестициям и целевому развертыванию сети 5G могут создавать условия для развития местной и национальной экономики и способствовать экономическому стимулированию. Кроме того, с помощью инноваций, которые дает 5G, мы можем трансформировать такие отрасли, как образование и здравоохранение, профессиональное обучение и повышение квалификации, государственные и общественные услуги. Это возможно только в том случае, если мы возьмем на себя ответственность за 5G не только в традиционной телекоммуникационной сфере, но и в сферах облачных вычислений и информационных технологий.

Создание инфраструктуры 5G — это масштабное мероприятие, требующее множества дополнительных вышек сотовой связи и новых распределенных архитектур с использованием программно-определяемых сетей. Это не просто эволюция 4G. Разумно охарактеризовать развитие как государственных, так и частных сетей 5G на национальном и глобальном уровне как один из самых масштабных инфраструктурных проектов нашего поколения. Однако сегодня состояние телекоммуникационной отрасли и технологий отстает от скорости эволюции облачных сред и ИТ-миров. Это делает первые попытки развёртывания 5G более дорогим и более сложным, чем необходимо для достижения экономического эффекта.

Кроме того, текущие мероприятия по развитию сетей 5G были территориально сегментированы, при этом в большинстве регионов 5G не было развернуто, и на сегодняшний день 5G используются предприятиями только в ограниченном объеме. Сегментация может углубить цифровой разрыв, ограничить инновации и даже ограничить столь необходимые цифровые преобразования в сфере здравоохранения, образования и транспорта. Чтобы решить проблему сегментации, нам необходимо резко расширить технологическую систему 5G.

Этот процесс расширения начинается с переосмысления того, как следует строить системы 5G. Нам необходимо отказаться от устаревших телекоммуникационных архитектур и перейти на виртуальные, программно-определяемые, открытые и автоматизированные технологии. Это требует инвестиций от крупных IT-компаний и облачных компаний, которые уже начали работу, но должны двигаться быстрее.

Сотрудничество между государственным и частным секторами станет критически важным инструментом для вовлечения облачных и IT-отраслей в эволюцию 5G. Правительства должны найти способы привлечь компании путем разделения с ними рисков и создания стимулов для снижения общих затрат на развертывание сетей, предотвращения привязки к одному поставщику оборудования и обеспечения перехода к следующему шагу — к 6G. Обладая капиталом, ресурсами и талантами для создания национальной инфраструктуры 5G, компании, предлагающие облачные и IT-системы могут расширить свое участие в 5G и быстрее предлагать масштабные решения.

С помощью 5G мы можем достичь того, что когда-то было невозможно для людей. Представьте себе глобально связанный виртуальный школьный класс, который позволяет каждому ученику учиться независимо от языка, стиля понимания или географии; или врачи по всему миру, которые могут использовать искусственный интеллект и периферийные вычисления, чтобы воспользоваться преимуществами интеллекта в реальном времени для более быстрого, более коллективного и целенаправленного ухода за пациентами; или город, где граждане подключены к критически важным услугам через автономный транспорт, который доставляет им эти услуги. Все это становится возможным благодаря системе 5G, которая реализуется совместными усилиями телекоммуникационной, облачной и IT-отраслей.

Инвестируя в новые технологии, такие как технология беспроводной связи 5G, правительства и частный сектор могут объединиться, чтобы устранить неравенство в наших сообществах и внести значимые, постоянные изменения, чтобы гарантировать всем гражданам доступ к технологиям, которые им нужны для работы и учебы.

Кроме того, страны, которые продвигают эти инновации и создают более широкую и надежную технологическую систему для поддержки инфраструктуры 5G, могут повысить конкурентоспособность рынка, предотвратить привязку к одному поставщику и снизить затраты в то время, когда правительства во всем мире расставят правильные приоритеты в расходах. Эти инвестиции помогут предприятиям и правительствам создать более устойчивую и инклюзивную экономику, которая будет иметь решающее значение для долгосрочных планов бизнеса и прогресса человечества.

Пандемия заставила многих изменить взгляд на подключение к Интернету: теперь его видят как важнейший компонент справедливого общества. Мы считаем, что облачная, IT и телекоммуникационная отрасли должны работать вместе, поскольку мы вступаем в следующую эру подключения к сети Интернет — эру подключения не только всех, но и всего; и это означает не только преобразование доступа в сеть, но и обеспечение возможности цифровой трансформации каждого элемента нашей экономики и общества.

Это общее дело, лучше всего проявляющееся в возможностях, которые нам даютсети 5G, позволяя всем нам принять трансформационные технологические изменения, которые принесут пользу всему человечеству в 2021 году. Крайне важно, чтобы мы воспользовались этим моментом и воспользовались случаем, чтобы реализовать весь потенциал подключения 5G и право на доступ в интернет для всех.