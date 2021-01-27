Архангельск, 27 января, 2021, 22:58 — ИА Регнум. На фоне пандемии коронавируса турпоток в Архангельской области сократился боле чем в два раза. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве культуры.

(сс) Linazet Историко-культурный комплекс Соловецких островов

По данным ведомства, в прошлом году наш регион посетили 200 тысяч туристов. Самыми популяными местами среди туристов стали областной центр, Приморский, Устьянский, Вельский и Пинежский районы.

В регионе действуют 166 средств размещения, включая гостиницы, хостелы и санатории. Одновременно в них можно разместить более 9500 гостей.