Рим, 27 января, 2021, 22:53 — ИА Регнум. В римском аэропорту Фьюмичино появились «антикоронавирусные» овчарки, передает Mediaset в среду, 27 января.

Lesly Juarez

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В течение 8 недель тренировок собак научили выявлять в толпе людей с характерными признаками именно этого вируса. Пока «служба» работает в тестовом режиме.

По данным на27 января, в Италии умерли 86 889человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на467 (днем ранее— на 541). Число подтвержденных носителей выросло на15 204(днем ранее — на10 593). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 501 147 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены477 979человек — на4448 меньше, чем днем ранее. 26 января прививку от коронавируса (без учета групп риска — врачей и пожилых людей) сделали 72 784 гражданам. Общее число вакцинированных (также без учета групп риска) составляет 243 022.