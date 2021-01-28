Вашингтон, 28 января, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Представители нефтяной промышленности США возмутились мораторию президента ДжоБайдена на указ экс-президента Дональда Трампа, касающийся добычи нефти и газа. Об этом 27 января пишет CNN.

(сс) jlhervàs Джо Байден

«Это плохо для экономики. Это плохо для национальной безопасности. Это плохо для нашей природы и местных сообществ», — сказал Майк Соммерс, директор американского Института нефти.

Ожидается, что 27 января Байден прекратит выдачу новых лицензий на разработку месторождений нефти и газа на государственных землях и морском шельфе. Он хочет ввести эти меры для борьбы с изменением климата.

Представители из Нью-Мексико, особенно зависящего от лицензий штата, предупредили, что местная экономика может особенно пострадать от такой политики.

«Бюджет нашего штата на образование напрямую зависит от доходов нефтяного бизнеса», — сказал Райан Флин, президент New Mexico Oil & Gas Association.

Напомним, что перед своим уходом с поста главы США Дональд Трамп одобрил передачу земли на Аляске в аренду энергетическим компаниям. Речь идёт о 160 тыс. гектаров земли в Арктическом национальном заповеднике дикой природы, на которых возможна добыча нефти и газа.