Москва, 27 января, 2021, 21:48 — ИА Регнум. Предприятия общественного питания в Москве смогут вернуться к работе в обычном режиме в ближайшие два-три месяца. Об этом заявил 27 января заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работник кафе в защитной маске

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По его словам, наибольшее отставание от показателей прошлого года сегодня наблюдается в отраслях, связанных с общепитом, культурно-массовыми мероприятиями, сферами развлечения и туризма.

«Мы рассчитываем, что в ближайшие два-три месяца постепенно, шаг за шагом, эти отрасли будут возвращаться к своей нормальной жизни, к своему нормальному функционированию», — сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

Заместитель мэра также отметил, что в связи с постепенным возвращением сотрудников предприятий Москвы с удалённой работы к обычному режиму следует ожидать роста пассажиропотока и дополнительного спроса на услуги ресторанов, кафе и прочих заведений.