Санкт-Петербург, 27 января, 2021, 21:54 — ИА Регнум. В Петербурге продолжается массовая вакцинация от коронавируса. На сегодняшний день прививочные пункты израсходовали 64% от общего объема поступившей в город вакцины. В Петербурге ожидают новую крупную поставку.

Дарья Драй ИА REGNUM Шприц с набранной дозой вакцины «Спутник V»

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Как говорится в опубликованной 27 января справке Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге COVID-19, всего в город поступило 105 242 комплекта вакцины «Спутник V»; неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент — 37 850 комплектов.

«За весь период в Петербурге вакцинировано 43 542 человека. Из них 7761 полностью закончили цикл вакцинации. За сутки первично привито 4 101 человек, вторично 1074», — отметили в координационном совете.

Впервые суточное число прививок в Петербурге превысило пятитысячную отметку и составило 5175 инъекций, что на 65% больше, чем было сделано в среду неделю назад.

В Петербурге для вакцинации от коронавируса развёрнуто 88 прививочных пунктов. До конца января ожидается поставка в Петербурге еще 66 тысяч доз вакцины.

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Добавим, что 1000 доз вакцины «ЭпиВакКорона», поступившие в Петербург еще в конце декабря 2020 года, для широкой вакцинации пока не применялись — их использовали для прививок сотрудникам Роспотребнадзора и подведомственных ему организаций.