Москва, 27 января, 2021, 21:39 — ИА Регнум. Потери бюджета Москвы из-за пандемии коронавируса в 2020 году составили около 700 млрд рублей. Об этом сообщил 27 января заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Дарья Антонова ИА REGNUM

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"Если экономически говорить про итоги прошлого года для бюджета, то мы потеряли порядка 700 млрд рублей», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24»

Ефимов отметил, что эта сумма включает около 200 млрд рублей недополученных доходов бюджета и примерно столько же — нереализованных расходов, которые пришлось «подвинуть в связи с нехваткой бюджетных средств».

Ещё порядка 300 млрд рублей было затрачено в минувшем году на ликвидацию последствий пандемии — организацию работы медучреждений, закупку лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты, сообщил заместитель мэра.